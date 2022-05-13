«Классическое лицемерие». Подоляк прокомментировал смену позиции РФ по вступлению Украины в ЕС

13 мая, 02:51
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Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «классическим лицемерием» заявления властей РФ о смене позиции по вступлению Украины в Евросоюз.

Война России против Украины — главные события 12 мая

«Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже категорически против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров», — заявил Подоляк.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1524836544116314124
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Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России в отношении будущего вступления Украины в Европейский союз изменилась. В Москве будут выступать против такой перспективы.

В марте российский переговорщик Владимир Мединский, который принимает участие в консультациях по урегулированию военного конфликта с Украиной, говорил, что украинская сторона в проекте мирного договора предлагала отказ от вступления в НАТО при условии, что Москва не будет против ее членства в ЕС.

До этого Россия категорически против выступала против вступления Украины в НАТО, объясняя это угрозой своей безопасности.

https://www.youtube.com/watch?v=8FokcNOewik
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Евросоюз Война в Украине Михаил Подоляк Война России против Украины

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