Боррель раскритиковал противников поставок оружия Украине: «Неужели украинцы должны упасть на колени?»

11 мая, 10:18
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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Erick Marciscano)

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Erick Marciscano)

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель эмоционально высказался в защиту поставок оружия Украине.

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Боррель резко раскритиковал тех, кто утверждает, что поставки вооружений лишь затягивают войну, сообщает DW.

«Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли то, как закончится эта война? Неужели украинцы должны стоять на коленях, растерзанные россиянами? Вы этого хотите?» — возмутился он.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/zZj6st9zJxQ

Боррель добавил, что войны заканчиваются мирными переговорами, однако переговоры о мире нужно вести «с позиции силы» и задача сейчас заключается в том, чтобы «привести украинцев к такой позиции».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Евросоюз Оружие Украина Жозеп Боррель Война России против Украины

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