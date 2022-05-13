«Не альтернатива ЕС для Украины». Кулеба отреагировал на предложение Макрона создать новую европейскую организацию 13 мая, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи министров G7 в Германии, 13 мая 2022 года (Фото:Marcus Brandt/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что идея президента Франции Эммануэля Макрона о новом европейском политическом сообществе не является альтернативой Евросоюзу для Украины. Об этом сообщает Укринформ.

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Во время общения с журналистами после встречи с коллегами стран Большой семерки Кулеба сказал, что обсудил предложения Макрона с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Тот заверил, что идея не направлена на поиск альтернативного решения для европейских амбиций Украины.



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По словам Кулебы, Украина не видит противоречия между предоставлением ей статуса кандидата на членство в ЕС и началом реформирования ЕС — они могут дополнять друг друга.

«Европа переживает времена перемен. И те, кто будут готовы принимать решения, получат самые большие дивиденды», — добавил министр.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте, заявил, что вступление Украины в ЕС «может занять десятилетия». Он предложил создать "параллельную организацию" для стран, которые хотят присоединиться к блоку (Украина, Грузия и Молдова) или покинули его (Великобритания). По словам Макрона, такое «европейское политическое сообщество» откроет для демократических европейских стран пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и так далее.

Дмитрий Кулеба заявил, что, если Украина не получит в июне статус кандидата в Евросоюз, это будет «обманом» со стороны европейцев.



28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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