Накануне Рамштайна. Ходжес — о том, позволит ли Германия Норвегии, Финляндии и Польше поставлять Украине танки Leopard 18 января, 16:25 Эксклюзив NV Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью NV оценил ход войны в Украине в последующие месяцы и поделился ожиданием встречи в Рамштайне. (Фото:Spc. Bryan Rankin / U.S. Army photo)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в преддверии восьмого Рамштайна оценил вероятность поставок в Украину танков Leopard и легких авиационных бомб — NV.

Восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится уже на этой неделе 20 января. Прокомментировать ожидания от этой встречи NV попросил экс-командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса

Видео дня

" Важнейшее на встрече в Рамштайне — это то, что 50 государств собираются вместе, чтобы проявить свою поддержку и подтвердить свою готовность и возможности в дальнейшем помогать Украине", — отметил он.

" У России нет такой мощной поддержки, у нее нет ничего подобного, только Иран, который поставляет россиянам дроны, потому что Россия не умеет производить даже собственные дроны, — отметил Ходжес. — Украина может рассчитывать на поддержку 50 стран, и с каждым разом эта поддержка становится все смелее и существеннее. Это важно, хотя, конечно, и разочаровывает, что снабжение необходимым происходит так медленно, и вы не получаете всего, чего хотите. Также эти встречи важны, потому что они позволяют поддерживать всех союзников Украины в актуальном контексте того, что происходит на полях войны. Поэтому от этого Рамштайна я ожидаю, что Германия предоставит разрешения Норвегии, Финляндии и Польше поставлять Украине танки Leopard, которые есть в этих странах. США будут готовы поставлять в Украину легкие управляемые авиационные бомбы. Конечно, я надеюсь, что и другие важные результаты будут анонсированы и продолжат повышать возможности украинской армии".

Ходжес подчеркнул, что очень важно и то, что все страны-участницы Рамштайна продолжают работать вместе в том, чтобы Украина имела возможность пройти эту военную зиму и это очень хороший знак.

Екскомандувач військами США Годжес про те, чи поставлять Україні танки Leopard та інше озброєння https://www.youtube.com/watch?v=2Hb1ZLFw3QM

Полное интервью с экс-командующим армией США в Европе, генералом Беном Ходжесом, в скором времени появится на сайте NV.UA.