Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить ВСУ в 2023 году более 100 танков — СМИ 19 января, 16:50 Речь идет как о немецких Leopard, так и о британских Challenger (Фото:U.S. Army photo by Spc. Javon Spence)

Немецкая оборонная промышленность способна может обеспечить Украину необходимой ей бронетехникой, однако окончательное решение за официальным Берлином, сообщает Handelsblatt.

По данным его источников, в первую очередь это касается концерне Rheinmetall, который является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе.

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Речь идет как о немецких танках Leopard 1 и Leopard 2, так и о модернизированных британских Challenger 1.

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«Из более старой модели Leopard 1 в этом году могут быть переоборудованы и поставлены 20 основных боевых танков и еще 80 в течение 20 месяцев», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что, хотя Leopard 1 и Challenger 1 уступают своим более современным моделям, они все равно превосходят основные боевые танки РФ и способны существенно повысить боеспособность Украины.

Во время своего визита во Львов 11 января президент Польши Анджей Дуда объявил, что ВСУ получят роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

В свою очередь Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.

Накануне, 18 января, канцлер Олаф Шольц заявил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.