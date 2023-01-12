Президент Финляндии подтвердил, что его страна может передать Украине танки 12 января, 20:58 Саули Ниинисте (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, что его страна может передать Украине небольшое количество танков Leopard.

Об этом сообщает Yle.

По словам президента, если будет создан европейский проект, потребуется и вклад Финляндии.

При этом он отметил, что танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Ниинисте отметил, что речь не может идти о большом количестве танков, поскольку Финляндия является соседней с Россией страной и пока не стала членом НАТО.

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Инфографика: НВ

Ранее министр обороны страны Микко Савола заявил, что Финляндия ждет решений более крупных стран, в том числе Германии о передаче танков. Также он отметил, что для Финляндии самое главное — обеспечить собственную обороноспособность.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит 10 танков Leopard в рамках создания международной коалиции. В Польше уже приняли такое решение.

Также в этот день правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует отправить танки Украине для защиты от российской агрессии.