«Не будет правильной стратегией». Зеленский раскритиковал Германию за промедление в вопросе поставок танков Украине 19 января, 09:13 Зеленский намекнул, что позиция Германии по поставкам танков Украине — неправильная стратегия (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за сомнения в вопросе поставок танков Украине для борьбы с оккупационными войска РФ.

Об этом он сказал во время Украинского завтрака в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, который ежегодно проходит в Швейцарии.

Украинский президент отметил, что есть такие момент, когда «не нужно колебаться, не нужно сравниваться».

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«Есть конкретные вещи, от чего зависит стойкость на поле боя. И эти конкретные вещи мы ожидаем. Я могу еще раз поблагодарить за помощь наших партнеров. Но, знаете, есть такие моменты, когда не нужно колебаться, не нужно сравниваться. Когда ты говоришь, что „я дам танки, если кто-то другой тоже даст танки“ или „я мощный в Европе, я помогу, если кто-то вне Европы тоже поможет“. Мне кажется, что это не будет правильной стратегией», — отметил он.

При этом президент не конкретизировал, о какой стране идет речь но понятно, что он имел ввиду Германию и острожной позиции немецкого канцлера Олафа Шольца по этому вопросу.

Зеленский добавил, что все граждане Украины сегодня защищают европейцев и все их ценности.

«Это очень важные моменты, поэтому не может быть смонтирована помощь или избирательность по укреплению нашей армии. Нужны все силы, потому что мы боремся против этой тирании, называющей себя публично „соседи“», — резюмировал он.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и должна согласовывать их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер — министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставки ВСУ оружия.

Агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сообщил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.

