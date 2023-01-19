Остин будет давить на нового министра обороны Германии, чтобы Берлин разрешил поставки танков Украине — Reuters 19 января, 10:55 Ллойд Остин должен встретиться с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом (Фото:Yves Herman/Reuters)

Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом будет настаивать на том, чтобы Берлин дал разрешение на поставку танков Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча состоится в четверг, 19 января.

Остин будет давить на Писториуса, чтобы он разрешил передачу Украине танков Leopard немецкого производства, так как они есть у нескольких стран НАТО и могут быть быстро готовы к отправке Киеву.

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19 января Писториус официально станет новым министром обороны Германии. В правительстве заявляли, что решение о поставках танков Украине будет первым на повестке дня для нового главы немецкого оборонного ведомссва.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и должна согласовывать их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер — министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставки ВСУ оружия.

Агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сообщил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.



