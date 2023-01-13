Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставок ВСУ оружия 13 января, 19:29 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» и консультироваться со своими союзниками относительно дальнейших поставок оружия в Украину, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщает The Guardian.

Канцлер добавил, что Берлин сохранит свое «ведущее положение» в качестве одного из основных сторонников Киева, но дал понять, что не намерен торопиться с «такими серьезными вещами, которые имеют отношение к миру и войне, безопасности нашей страны и Европы».

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По данным немецких СМИ, Шольц раздражен критикой своей позиции по поводу передачи танков Leopard Украине.

10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.



13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2.