Европарламент призвал Шольца передать Украине танки Leopard 2 «без промедления» 18 января, 19:29 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Европарламент в среду, 18 января, призвал канцлера Германии Олафа Шольца не медлить с передачей Украине танков Leopard 2, систем ПВО и другого современного оружия.

Об этом сказано в ежегодном отчете о реализации общей политики безопасности и обороны ЕС, утвержденном в среду, 18 января, сообщает пресс-служба ЕП.



Депутаты Европарламента призвали «немедленно развернуть» современное вооружение и системы ПВО следующего поколения, а также призвали Шольца «без дальнейшего промедления» поставить Украине танки Leopard 2.

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«Украина защищает свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ и остро нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне», — подчеркнули в Европарламенте.

Документ поддержали 459 евродепутатов, 93 голосовали против, 85 — воздержались.

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.



Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине батальон танков Challenger 2.

