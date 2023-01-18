Европарламент призвал Шольца передать Украине танки Leopard 2 «без промедления»

18 января, 19:29
Поделиться:
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Европарламент в среду, 18 января, призвал канцлера Германии Олафа Шольца не медлить с передачей Украине танков Leopard 2, систем ПВО и другого современного оружия.

Об этом сказано в ежегодном отчете о реализации общей политики безопасности и обороны ЕС, утвержденном в среду, 18 января, сообщает пресс-служба ЕП.

Депутаты Европарламента призвали «немедленно развернуть» современное вооружение и системы ПВО следующего поколения, а также призвали Шольца «без дальнейшего промедления» поставить Украине танки Leopard 2.

Видео дня

Инфографика: NV

«Украина защищает свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ и остро нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне», — подчеркнули в Европарламенте.

Документ поддержали 459 евродепутатов, 93 голосовали против, 85 — воздержались.

Читайте также:

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, украинской армии нужен немецкий танк Leopard 2А5 и его последующие модификации, поскольку в них учтены недостатки предыдущих моделей (Фото:NewsLubuski / East News) Нам нужен именно Leopard 2А5. Военный эксперт — о том, почему Украина так настойчиво требует от Запада немецкие танки

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.

Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине батальон танков Challenger 2.

https://www.youtube.com/embed/eS4-blYPsRE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Танки Германия Европарламент Украина-ЕС Военная помощь Поставки оружия Поддержка Украины Олаф Шольц Война России против Украины танки Leopard

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X