В НАТО согласовали планы защиты от нападения России — Reuters 10 июля, 20:21 Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В понедельник, 10 июля, в НАТО достигли соглашения по региональным планам, в которых подробно описывается, как Альянс будет реагировать на российскую атаку, сообщает Reuters.

В течение десятилетий НАТО не видела необходимости в крупномасштабных оборонных планах, поскольку Россия не представляет реальной угрозы.

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация изменилась.

Видео дня

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.