Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО — CNN 4 июля, 04:29 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО.

Об этом сообщает CNN.



«Он — за то, чтобы мы в будущем были в НАТО. Прямо сейчас (необходимо официальное приглашение в НАТО — ред.), это очень важно», — цитирует CNN интервью Зеленского, полная версия которого еще не опубликована.

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Как сообщает CNN, по мнению Зеленского, именно президент США — тот человек, который принимает решение касательного того, будет Украина в НАТО, или нет.

Зеленский также отметил, что он понимает, что в реальности Украина не сможет вступить в альянс, пока идет война — но приглашение будет очень важным сигналом и стимулом для украинских солдат.

Членство Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.