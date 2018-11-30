Соратница Меркель предложила блокировать российские суда из-за конфликта в Керченском проливе

Соратница канцлера Германии Ангелы Меркель, генсек Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила запретить российским судам заходы в порты Европейского Союза и США из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

"Одним из ответов может быть, например, запрет российским судам с портом прописки в регионе Азовского моря заходить в европейские или американские порты, пока ситуация с Украиной не будет решена", - заявила в комментарии Reuters возможная преемница Меркель на посту немецкого канцлера.

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Сама Ангела Меркель призвала освободить украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, но ее правительство отклонило призыв Украины усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море.

Напомним, что глава Европейского совета Дональд Туск уверен, что в декабре Евросоюз сможет утвердить новые санкции в отношении России.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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