Туск: Уверен, что Евросоюз введет новые санкции против России в декабре

Туск уверен, что новые санкции против РФ будут в декабре

Глава Европейского совета Дональд Туск уверен, что в декабре Евросоюз сможет утвердить новые санкции в отношении России.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Europe is united in our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. This is why I am sure that the EU will roll over the sanctions against Russia in December. — Donald Tusk (@eucopresident) 30 ноября 2018 г.

"Европа едина в нашей поддержке украинскому суверенитету и территориальной целостности. Вот почему я уверен, что в декабре ЕС наложит санкции против России", - отметил Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что продолжит добиваться соответствующих санкций в отношении Москвы.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна выступает за расширение санкций против России.

25 ноября Россия напала на украинские военные корабли возле Керченского пролива, захватив их вместе с экипажами. Оккупационный суд в Симферополе на два месяца арестовал 24 украинских моряков. Мировое сообщество осудило акт агрессии со стороны РФ. Украина на 30 дней ввела военное положение в 10 областях и внутренних водах Азовского моря.