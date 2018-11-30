30 ноября 2018, пятница

Туск: Уверен, что Евросоюз введет новые санкции против России в декабре

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Туск уверен, что новые санкции против РФ будут в декабре

Туск уверен, что новые санкции против РФ будут в декабре

Глава Европейского совета Дональд Туск уверен, что в декабре Евросоюз сможет утвердить новые санкции в отношении России.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Европа едина в нашей поддержке украинскому суверенитету и территориальной целостности. Вот почему я уверен, что в декабре ЕС наложит санкции против России", - отметил Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что продолжит добиваться соответствующих санкций в отношении Москвы.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна выступает за расширение санкций против России.

25 ноября Россия напала на украинские военные корабли возле Керченского пролива, захватив их вместе с экипажами. Оккупационный суд в Симферополе на два месяца арестовал 24 украинских моряков. Мировое сообщество осудило акт агрессии со стороны РФ. Украина на 30 дней ввела военное положение в 10 областях и внутренних водах Азовского моря.

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