Керченский кризис: Меркель призвала РФ освободить украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, сообщает DW.
С таким требованием к РФ Меркель выступила на третьем Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.
"Мы должны четко понять, что военнослужащие будут освобождены", - заявила Меркель. и добавила, что у этого кризиса не может быть военного решения.
Канцлер также призвала Россию разблокировать украинские порты.
"Ответственность за то, чтобы разблокировать судоходство, лежит на России. Я буду говорить об этом с (президентом РФ) Владимиром Путиным на предстоящем саммите Большой двадцатки", - отметила канцлер.
27-28 ноября подконтрольный России Киевский районный "суд" Симферополя арестовал на два месяца всех украинских моряков, захваченных российскими силовиками в Керченском проливе. Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.
25 ноября катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ".
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в отдельных регионах Украины.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Российская Федерация заблокировала проход судов в порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море. По данным Омеляна, через Керченский пролив пропускаются лишь суда, которые направляются в российские порты.
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