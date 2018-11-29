Керченский кризис: Меркель призвала РФ освободить украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, сообщает DW.

С таким требованием к РФ Меркель выступила на третьем Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

"Мы должны четко понять, что военнослужащие будут освобождены", - заявила Меркель. и добавила, что у этого кризиса не может быть военного решения.

Канцлер также призвала Россию разблокировать украинские порты.

"Ответственность за то, чтобы разблокировать судоходство, лежит на России. Я буду говорить об этом с (президентом РФ) Владимиром Путиным на предстоящем саммите Большой двадцатки", - отметила канцлер.

27-28 ноября подконтрольный России Киевский районный "суд" Симферополя арестовал на два месяца всех украинских моряков, захваченных российскими силовиками в Керченском проливе. Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

25 ноября катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в отдельных регионах Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Российская Федерация заблокировала проход судов в порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море. По данным Омеляна, через Керченский пролив пропускаются лишь суда, которые направляются в российские порты.

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