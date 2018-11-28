"Суд" арестовал всех захваченных украинских моряков

24 украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года

В среду, 28 ноября, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца всех оставшихся украинских моряков, захваченных российскими силовиками в Керченском проливе.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех оставшихся со вчерашнего дня украинских моряков, задержанных российскими пограничниками, в том числе капитана второго ранга с катера Бердянск Дениса Гриценко и капитана буксира Яны Капу Олега Мельничука", - заявил он.

Таким образом 28 ноября оккупационный суд Крыма завершил рассмотрение вопроса о мере пресечения для украинских военнослужащих.

Во время заседания 28 ноября "суд" взял под стражу капитана второго ранга катера Бердянск Дениса Гриценко, капитана буксира Яны Капу Олега Мельничука, командира катера Никополь Богдана Небылицу, матроса буксира Яны Капу Евгения Семидоцкого, матроса катера Бердянск Юрия Безъязычного, капитана третьего ранга Владимира Лисового, сотрудника СБУ Андрея Драча, украинских военных моряков Андрея Шевченко и Вячеслава Зинченко.

27 ноября избрали меру пресечения для 15 из 24 захваченных украинских военнослужащих. Среди них - старший матрос катера Никополь Андрей Опрыско, моряк Сергей Цыбизов, моряк Юрий Будзыло, старший матрос буксира Яны Капу Владимир Терещенко, старший матрос буксира Яны Капу Виктор Беспальченко, член экипажа буксира Яны Капу Владимир Варымез, старший матрос буксира Яны Капу Михаил Власюк, моряк Богдан Головаш, моряк Сергей Чулиба, моряк Владислав Костышин, капитан-лейтенант катера Никополь Сергей Попов, командир катера Бердянск Роман Мокрюк, а также находящиеся в горбольнице Керчи Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения - 15 из 24 захваченных украинских военнослужащих арестовали на два месяца. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору", за что им грозит до шести лет лишения свободы. В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать