Германия отказалась отправить военные корабли в Черное море 

Правительство Германии отклонило призыв Украины усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями Кремля в Керченском проливе.
Об этом заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт.
"В настоящее время самое главное - сдержанность и диалог... отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации", - цитирует Зайберта DW.
Также Зайберт добавил, что введение штрафных мер в связи с керченским кризисом являются "несколько поспешной" инициативой, ведь "санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности".
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что заход нескольких судов НАТО в Черное море может быть одним из возможных вариантов поддержки Украины во время агрессии России в Керченском проливе.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
28 ноября президент Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
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