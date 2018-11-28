28 ноября 2018, среда

Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Военное положение вводится на 30 суток в 10 областях Украины, которые граничат с РФ.

26 ноября парламент поддержал указ преиздента Порошенко о введении военного положения в граничащих с РФ областях Украины в связи с российской агрессией в Керченском проливе.  Также народные депутаты проголосовали за постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

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