Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні". — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 ноября 2018 г.

Военное положение вводится на 30 суток в 10 областях Украины, которые граничат с РФ.

26 ноября парламент поддержал указ преиздента Порошенко о введении военного положения в граничащих с РФ областях Украины в связи с российской агрессией в Керченском проливе. Также народные депутаты проголосовали за постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

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