Россия атаковала и захватила украинские корабли в нейтральных водах - карта МинВОТ

МинВОТ опубликовало карту с координатами украинских кораблей в момент захвата их Россией

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов Бердянск, Никополь, и Яну Капу в момент обстрела и захвата их военными подразделениями РФ, карту с которыми обнародовало МинВОТ.

"Согласно ст. 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся", - отметили в ведомстве.

Кроме того, согласно резолюции 3314 Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974, нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией.

Задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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