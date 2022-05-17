«Решающий момент». Россия вытолкнула Финляндию и Швецию в НАТО — МИД Германии 17 мая, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Анналена Бербок (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ожидает, что Финляндия и Швеция будут быстро приняты в НАТО.

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Об этом сообщает Merkur.

«Я уверена, что Финляндия и Швеция присоединятся быстро, потому что все прекрасно понимают, что это решающий момент. Это исторический момент, но в очень драматической ситуации», — сказала она.

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По ее словам, Россия вытолкнула Финляндию и Швецию в НАТО.

«В этот момент мы, как европейцы, как демократы, должны поддержать их», — сказала она.

17 мая парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО.

17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.



До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки о вступлении.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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