США готовятся объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине, он не будет включать Abrams — СNN 18 января, 19:23 Военная помощь от США. (Фото:Department of Defense / Twitter)

США в ближайшие дни готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, сообщает СNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным телеканала, пока Вашингтон не будет передавать танки Abrams ВСУ, хотя американские чиновники публично поддерживают решение союзников передать Украине танки.

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В Пентагоне объяснили, что это решение не связано с опасением эскалации или рисками попадания американского вооружения в руки российских оккупантов. Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать Abrams и подойдет ли он украинским войскам, сообщили чиновники.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности США Джона Кирби сообщал, что администрация президента США может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели.

6 января США объявили о последнем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в частности, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.