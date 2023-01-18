Оправдываться все сложнее. Украинский журналист в Давосе требовал от Шольца ответить, будет ли Германия поставлять танки для ВСУ 18 января, 20:53 Шольц снова не сказал, что именно удерживает Германию от передачи Украине Леопардов (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал вразумительного ответа на прямой вопрос, предоставит ли Германия тяжелую бронированную технику Украине для отражения российской агрессии. Фрагмент панели, проходившей 18 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе с участием Шольца, разместило издание The Guardian.



Украинско-американский политолог и журналист, директор международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива и ведущий Прямого канала Питер Залмаев, обращаясь к канцлеру, заметил, что поставка Украине танков, в частности Leopard, является лишь делом времени.

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«Сегодня мы ожидаем услышать от вас, наконец, окончательное решение. Западные страны, в том числе США, готовы активизировать поддержку, и только колебания Германии мешают», — сказал Залмаев. «Почему сомневаетесь, чего ждете?» — спросил он Шольца.

Канцлер говорил около четырех минут, но четкого ответа на вопросы журналиста не дал, отмечает Прямой.

«Мы стратегически скоординированы с нашими друзьями и партнерами, ведем совместную работу, дискутируем. Мы никогда не делаем ничего самостоятельно, только вместе с ними, особенно с Соединенными Штатами», — попытался объясниться глава немецкого правительства.

По его словам, поддержка Украины будет длиться столько, сколько нужно, и ФРГ передает эффективные и современные системы, например ПВО.

«Но также ясно, что мы будем избегать перехода в войну между Россией и НАТО. И, похоже, таково и мнение украинцев, насколько я понял из всех моих переговоров», — сказал Шольц.

Он также выразил убеждение, что «российская агрессия должна потерпеть поражение, поэтому Германия снабжает Украину оружием», но о танках не сказал ничего.

Агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца на форуме в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

Европарламент 18 января призвал канцлера Германии не медлить с передачей Украине танков Leopard 2, систем ПВО и другого современного оружия, об этом говорится в ежегодном отчете о реализации общей политики безопасности и обороны ЕС.

Инфографика: NV

О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине эскадрон танков Challenger 2.