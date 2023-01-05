США исключают отправку Украине танков Abrams по ряду технических причин — WP

5 января, 10:22
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Танки Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/Flickr)

Танки Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/Flickr)

Администрация президента США Джо Байдена исключает отправку в Украину боевых танков Abrams из-за ряда технических причин, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, танки весят 55 тонн и используют турбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью.

Второй чиновник уточнил, что эта техника также склонна к поломкам и требует большого опыта технического обслуживания.

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Боевые танки настолько тяжелы, что в 2019 году тогдашнего президента США Дональда Трампа отговорили от планов включить их в празднование дня независимости в Вашингтоне 4 июля из-за того, что гусеницы танков Abrams из стальных листов повредят покрытие городских улиц.

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После успехов ВСУ на поле боя украинские власти стали запрашивать у партнеров танки для скорейшего освобождения Украины от российских оккупантов.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в скором времени будет еще больше хороших новостей по поставкам западного оружия, имея ввиду продвижение в вопросе получения Киевом танков для борьбы с войсками РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал передать Украине «колесные танки» AMX-10RC.

В официальном сообщении Елисейского дворца говорится, что Франция впервые передаст Украине «легкие боевые танки французского производства».

США пока не передавали Киеву танки, но оказывают военную и финансовую помощь на миллиарды долларов.

4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сказал, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s

Позже Байден подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Танки Военная помощь Война России против Украины танк Abrams

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