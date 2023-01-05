США исключают отправку Украине танков Abrams по ряду технических причин — WP 5 января, 10:22 Танки Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/Flickr)

Администрация президента США Джо Байдена исключает отправку в Украину боевых танков Abrams из-за ряда технических причин, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, танки весят 55 тонн и используют турбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью.

Второй чиновник уточнил, что эта техника также склонна к поломкам и требует большого опыта технического обслуживания.

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Боевые танки настолько тяжелы, что в 2019 году тогдашнего президента США Дональда Трампа отговорили от планов включить их в празднование дня независимости в Вашингтоне 4 июля из-за того, что гусеницы танков Abrams из стальных листов повредят покрытие городских улиц.

После успехов ВСУ на поле боя украинские власти стали запрашивать у партнеров танки для скорейшего освобождения Украины от российских оккупантов.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в скором времени будет еще больше хороших новостей по поставкам западного оружия, имея ввиду продвижение в вопросе получения Киевом танков для борьбы с войсками РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал передать Украине «колесные танки» AMX-10RC.

В официальном сообщении Елисейского дворца говорится, что Франция впервые передаст Украине «легкие боевые танки французского производства».

США пока не передавали Киеву танки, но оказывают военную и финансовую помощь на миллиарды долларов.

4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сказал, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.

Позже Байден подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.