Новая встреча в формате Рамштайн состоится 20 января 7 января, 12:22 Встреча в формате Рамштайн 8 сентября (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Восьмая встреча в формате Рамштайн состоится в пятницу, 20 января. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Германии после разговора главы ведомства Кристины Ламбрехт с американским коллегой Ллойдом Остином.

Среди прочего, они обсудили текущую ситуацию на фронте и передачу Киеву военной помощи, в том числе бронетранспортеров и ЗРК Patriot.

6 января разговор с главой Пентагона провел и министр обороны Украины Алексей Резников. Они обсудили детали нового пакета помощи США и следующей встречи в формате Рамштайн. Ранее в Офисе президента говорили, что ожидают от январского мероприятия «решения по максимальному усилению Украины». Последняя встреча состоялась 16 ноября 2022 года.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что в этом году Украина получит оружие, которое не поставляли в 2022-м.

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в частности, вошли БМП Bradley и зенитные ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.

Перед этим Франция заявила, что передаст Киеву «колесные танки» AMX-10RC — первые танки западной разработки — и бронеавтомобили Bastion.

Германия пообещала ВСУ 40 БМП Marder и батарею ЗРК Patriot к концу первого квартала 2023 года.