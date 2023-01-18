Шольц отказался ответить на вопрос о поставках Leopard в Украину 18 января, 18:19 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц не ответил на вопрос о поставках танков Leopard в Украину во время брифинга на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает Guardian.

Шольц не стал отвечать прямо на вопрос, почему Германия колеблется с решением разрешить отправку танков Leopard 2 в Украину.

Канцлер заявил, что Германия была одним из самых больших сторонников Украины. Шольц добавил, что артиллерия, поступающая из Германии в Украину, и ее реактивные системы залпового огня очень эффективны

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В самом начале войны, по его словам, Германия решила изменить политическую стратегию, не просто поддерживая Украину гуманитарной помощью, но и большим количеством оружия.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине.

О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда. Президент Финляндии Саули Ниинисте тоже подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

13 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовы уже пять стран.