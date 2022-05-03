Шольц не планирует посещать Украину после того, как «Штайнмайера там не ждали»

3 мая, 05:57
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Олаф Шольц (Фото:Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Олаф Шольц (Фото:Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как президент Германии предложил приехать в прошлом месяце, но, по его словам, якобы "Киев не ждал его".

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Об этом Шольц сказал немецкому общественному вещателю ZDF, пишет CNN.

« Это мешает», — сказал Шольц.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 12 апреля во время визита в Варшаву заявил, что планировал посетить Украину, но поездку «не хочет» Киев.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались в Киев по поводу визита в Украину.

12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

В то же время украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что руководство страны ожидает визита канцлера Олафа Шольца. На следующий день Шольц сообщил, что пока не планирует визит в Украину, а якобы отказ принять в Киеве Штайнмайера «смутило» правительство ФРГ.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Франк Штайнмайер Украина-Германия Владимир Зеленский Россия-Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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