Визит в Украину не планирует. Шольц в «замешательстве» из-за нежелания Зеленского принять Штайнмайера в Киеве 13 апреля, 17:10 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/Pool)

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не планирует визит в Украину, а отказ Киева принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера вызвал в правительстве ФРГ «замешательство».

Война России против Украины — главные события 13 апреля

В эфире RBB 24 Шольц сообщил, что изначально не планировал визит в Украину, и напомнил, что был в Киеве за несколько дней до начала войны. Канцлер также подчеркнул, что часто созванивается с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Видео дня

«Едва ли найдется глава государства или правительства, который поддерживает со мной такой интенсивный контакт», — прокомментировал он общение с президентом Украины.

При этом Шольц подчеркнул, что отказ Киева принять Штайнмаера вызывает «замешательство» и добавил, что «было бы хорошо его принять».

12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с делегациями из других стран ЕС, но Зеленский не захотел с ним встречаться из-за тесных связей президента Германии с Россией.

Штайнмайер подтвердил, что в Киеве выступили против его приезда.

Позже власти Украины пригласили в страну Шольца. По словам посла Украині в Германии Андрея Мельника, темой визита может быть передача тяжелого вооружения Украине, чтобы помочь ей противостоять полномасштабному вторжению России.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.