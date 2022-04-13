После отказа принять Штайнмайера Украина пригласила Шольца — посол 13 апреля, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц приглашен в Киев (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool/Reuters)

После отказа принять в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера власти Украины пригласили в страну канцлера Олафа Шольца. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в телеэфире, сообщает Der Spiegel.

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«Мы также сообщили, что мой президент и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев… Президент с нетерпением ждет этого», — сказал посол.



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По словам Мельника, темой визита может быть передача тяжелого вооружения Украине, чтобы помочь ей противостоять полномасштабному вторжению России.

12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что Франк-Вальтер Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с делегациями из других стран ЕС, но президент Владимир Зеленский не захотел с ним встречаться из-за тесных связей президента Германии с Россией. Позже Штайнмайер подтвердил, что в Киеве выступили против его приезда.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Германии признал, что его политика в отношении России и российского диктатора Владимира Путина была ошибочной. Так, в апреле он заявил, что приверженность газопроводу Северный поток-2 была явной ошибкой.

Также Штайнмайер говорил, что Путин и глава МИД России Сергей Лавров должны предстать перед трибуналом за военные преступления в Украине.



«Германия не поддерживала нас оружием. Германия откровенно сказала, что мы не будем членом НАТО. Но если быть честными, риторика Германии поменялась. Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся», — заявил президент Владимир Зеленский в апреле.

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