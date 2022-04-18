«Протокольное недопонимание». В Офисе президента прокомментировали ситуацию с визитом Штайнмайера в Киев 18 апреля, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера была «протокольным недопониманием».

Война России против Украины — главные события 18 апреля

В эфире всеукраинского марафона Сибига рассказал, что на этой неделе ожидаются важные иностранные визиты в Украины, но подробности озвучат непосредственно перед визитами. Также премьер-министр Денис Шмыгаль с командой отбывает в США. Отвечая на вопрос об отношениях Украины и Германии, замглавы ОП сказал:



Видео дня

«Это какое-то протокольное недопонимание. Президент четко сказал, что по двусторонним каналам обращения [Штайнмайера] не было. Мы готовы принимать всех смелых политиков и смелых мировых лидеров с конкретными результатами».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину.

12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».



В то же время украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что руководство страны будет радо визиту канцлера Олафа Шольца. На следующий день Шольц сообщил, что пока не планирует визит в Украину, а якобы отказ принять в Киеве Штайнмайера вызвал в правительстве ФРГ «замешательство».



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.