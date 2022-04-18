«Протокольное недопонимание». В Офисе президента прокомментировали ситуацию с визитом Штайнмайера в Киев

18 апреля, 17:02
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Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

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Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера была «протокольным недопониманием».

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В эфире всеукраинского марафона Сибига рассказал, что на этой неделе ожидаются важные иностранные визиты в Украины, но подробности озвучат непосредственно перед визитами. Также премьер-министр Денис Шмыгаль с командой отбывает в США. Отвечая на вопрос об отношениях Украины и Германии, замглавы ОП сказал:

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«Это какое-то протокольное недопонимание. Президент четко сказал, что по двусторонним каналам обращения [Штайнмайера] не было. Мы готовы принимать всех смелых политиков и смелых мировых лидеров с конкретными результатами».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину.

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12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

В то же время украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что руководство страны будет радо визиту канцлера Олафа Шольца. На следующий день Шольц сообщил, что пока не планирует визит в Украину, а якобы отказ принять в Киеве Штайнмайера вызвал в правительстве ФРГ «замешательство».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Германия Франк Штайнмайер Франк-Вальтер Штайнмайер Украина-Германия Офис президента Украины Война России против Украины

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