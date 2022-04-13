Зеленский заявил, что офис Штайнмайера официально не обращался к нему по поводу визита

13 апреля, 22:08
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Владимир Зеленский во время брифинга 13 апреля (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский во время брифинга 13 апреля (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Президент Владимир Зеленский заявил, что ни президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

«Я как президент и наш Офис официально не получали обращение президента Германии и его офиса по поводу визита в Украину… Мне кажется, мы сегодня можем себе позволить — завтра будет 50 дней войны… зная, что каждый день мы теряем людей, — быть среди тех, кто нас реально поддерживает, среди реальных друзей. Реальных друзей много не бывает, мы довольны этим количеством», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Балтии и Польши.

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12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

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В то же время украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что руководство страны будет радо визиту канцлера Олафа Шольца. На следующий день Шольц сообщил, что пока не планирует визит в Украину, а отказ принять в Киеве Штайнмайера вызвал в правительстве ФРГ «замешательство».

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Франк Штайнмайер Франк-Вальтер Штайнмайер Украина-Германия Владимир Зеленский Война России против Украины

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