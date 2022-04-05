Штайнмайер признал свои ошибки в отношении России и Путина 5 апреля, 00:41 Цей матеріал також доступний українською Штайнмайер заявил, что ФРГ потерпела неудачу в политике с включением РФ в общую архитектуру безопасности (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о своих ошибках в политике относительно России и ее диктатора Владимира Путина.



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Как заявил лидер ФРГ, его приверженность газопроводу Северный поток-2 была явной ошибкой, сообщает издание Welt.

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По его словам, немецкие власти цеплялись за «мосты, в которые Россия больше не верила», и о которых предупреждали партнеры Германии.

«Мы потерпели неудачу в создании общего европейского дома, в который могла быть включена Россия. Мы потерпели неудачу с подходом включения России в общую архитектуру безопасности», — отметил Штайнмайер.

Президент Германии также заявил, что ответственность за развязанную войну РФ против Украины лежит на главе Кремля Владимире Путине.

«Мы не должны возлагать это на себя. Но это не значит, что нам не нужно пересматривать некоторые вещи, в которых мы допустили ошибки. Я был не прав, как и другие», — резюмировал Штайнмайер.

Ранее после увиденных зверств российских оккупантов против жителей Бучи, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Евросоюз ужесточить санкции против РФ. В частности, рассмотреть эмбарго на энергоносители.



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