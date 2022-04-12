Штайнмайер подтвердил, что хотел приехать в Киев, но власти Украины выступили против 12 апреля, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что хотел посетить Киев, но украинские власти выступили против. Об этом сообщает Bild.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

В комментарии журналистам в Варшаве Штайнмайер сказал, что был готов поехать в Киев, чтобы «послать сильный сигнал солидарности Европы с Украиной», но «очевидно, должен признать, что в Киеве этого не хотели».



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Ранее Bild со ссылкой на источники писал, что Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с делегациями из других стран ЕС, но президент Владимир Зеленский не захотел с ним встречаться из-за тесных связей президента Германии с Россией. Возможной датой визита таблоид назвал среду, 13 апреля.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Германии признал, что его политика в отношении России и российского диктатора Владимира Путина была ошибочной. Так, в апреле он заявил, что приверженность газопроводу Северный поток-2 была явной ошибкой.

Также Штайнмайер говорил, что Путин и глава МИД России Сергей Лавров должны предстать перед трибуналом за военные преступления в Украине.

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