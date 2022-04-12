«В Киеве ему не рады». Зеленский отказывается от встречи со Штайнмайером из-за его тесных связей с Россией — BILD 12 апреля, 17:45 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер в 2019 году (Фото:www.president.gov.ua)

Война России против Украины — главные события 12 апреля

По информации издания, Штайнмайер планирует приехать в Киев вместе с делегациями из других стран ЕС. Возможная дата визита — среда, 13 апреля. Однако Зеленский не хочет встречаться со Штайнмайером.

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«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, которые также были сформированы формулой Штайнмайера. В настоящее время ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это снова», — сказал один из украинских дипломатов.

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По информации BILD, из Киева в Офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент они не готовы ни к каким встречам.

Сегодня Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Основная тема: война России против Украины.

Издание пишет, что причина, по которой Зеленский не хочет видеться со Штайнмайером — его тесные связи с Россией в последние годы. В качестве министра иностранных дел он поддерживал тесные контакты, в частности, с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода Северный поток — 2 и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.

В марте президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о своих ошибках в политике относительно России и Путина.

По его словам, приверженность газопроводу Северный поток-2 была явной ошибкой

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