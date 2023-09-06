Румыния уведомила НАТО о падении беспилотника РФ на ее территории — журналист 6 сентября, 23:05 Место падения дрона на территории Румынии, которое опубликовало МИД Украины (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Румыния проинформировала союзников по НАТО о падении фрагментов российского дрона на ее территории, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«В заявлении НАТО отмечается, что Румыния проинформировала союзников по НАТО об инциденте с дроном россиян на сегодняшнем заседании Североатлантического совета», — написал журналист.

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Он добавил, что страны Альянса выразили решительную солидарность с Румынией и подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией.

Других подробностей он не раскрыл.

Ранее министр национальной обороны Румынии Ангел Тылвэр впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны.

Дроны РФ, которые не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины.

По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Об этом заявил и представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».