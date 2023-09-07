Армия США с таким не сталкивалась. Экс-глава ЦРУ Петреус — об опасности преуменьшения возможностей врага и моменте, когда он начнет рушиться 7 сентября, 06:45 NV Премиум Ни один план не выживает после столкновения с противником, считает экс-глава ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус. Эту очевидную истину он объясняет и тем американским экспертам, кого не удовлетворяет темп украинского контрнаступления. (Фото:Андрей Кравченко)

Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в большом интервью NV заявляет, что часто в бою побеждает тот, кто быстрее учится, и тут же утверждает: Украина учится быстрее всех.

С Дэвидом Петреусом, американским генералом, экс-главой ЦРУ, руководителем американских военных компании в Ираке и Афганистане, а сегодня — управляющим крупным инвестиционным фондом, NV встречается перед началом Киевского форума по безопасности, который в 16-й раз проводит Фонд Арсения Яценюка.

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В начале сентября американский генерал в очередной раз приехал в Украину, чтобы лично пообщаться с украинскими экспертами, военными и политиками. С начала войны Петреус активно поддерживает Украину в США, его аналитические статьи о войне выходят в ведущих изданиях страны, а сам генерал, анализируя ход событий на украинском фронте, становится оппонентом пессимистическим настроениям, время от времени появляющимся в американском обществе на втором году большой войны в Украине.

В интервью NV он оценивает тактику российской и украинской армий на юге страны, делает прогноз развития событий на фронте в следующие четыре месяца и восхищается украинскими военными, преодолевающими вызовы, которые никогда не преодолевали американские солдаты.

— На днях на территории Румынии взорвался российский беспилотник. Это уже второй случай, когда территория страны НАТО подвергается нападению по вине России. Как вы считаете, что должно произойти, чтобы страны НАТО жестко отреагировали на эти действия России? Будут ли такие случаи игнорироваться и в дальнейшем?