Реалистичный взгляд на Крым, НАТО и то, что может сдерживать Путина 11 июля, 07:13 NV Премиум

Саммит НАТО — важное событие, но я бы не называл его судьбоносным

500 дней войны прошло, и сложно сказать, в какой точке войны мы находимся, потому что непонятно, что мы считаем конечной точкой. Если мы говорим об определенных итогах, то надо отдельно разделять и анализировать государство, Вооруженные силы и народ, общество. Это не означает, что что-то существенно отличается, просто это не тождественные понятия.

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Если мы говорим о государстве, то главные итоги этих 500 дней заключаются в том, что государство Украина за это время не просто выстояло, доказало свою жизнеспособность, в чем, кстати, сомневались не только наши враги, но и наши партнеры. Я напомню, что они и не скрывали в начале полномасштабного вторжения, что у них есть сомнение относительно реальной боеспособности Вооруженных сил Украины. И так же у них было сомнение относительно жизнеспособности Украинского государства, украинского института управления. Система управления не развалилась, система управления выдержала все нагрузки и продолжает выдерживать. Можно сколько угодно критиковать, есть очень много и обоснованных и безосновательных поводов для критики, но она существует, она функционирует. То есть система управления выдержала этот экзамен.

Более того: если мы говорим о государстве Украина, произошло очень существенное изменение, которое нам казалось абсолютно фантастическим 500 дней назад. Украина наконец, впервые в своей новейшей истории, впервые с момента провозглашения государственной независимости стала не просто объектом, а субъектом геополитики.

Да, это далось огромной ценой, это далось в условиях, максимально отдаленных от комфортных, но украинское руководство, Украина, как государство, как геополитический игрок, как актер — это фактор, с которым считаются, который может навязывать свою повестку дня, который инициирует эту повестку дня, который участвует в огромном количестве различных международных процессов и геополитических треков; кого-то он раздражает, кого-то — беспокоит, кто-то с этим борется, кто-то радуется. Но Украина — субъект политики. Мы все об этом мечтали и сейчас это происходит.

Следующий момент — тоже очень важный.