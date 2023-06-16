Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО после окончания войны — Axios 16 июня, 12:05 Джо Байден (Фото:Niall Carson/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу, сообщает Axios со ссылкой на два анонимных источника.

Отмечается, что во вторник, 13 июня, во время визита в Белый дом Столтенберг выдвинул предложение, согласно которому Альянс заявил бы, что Украина достигла прогресса на пути к членству, и ей не нужно будет завершать пошаговый процесс выполнения плана действий, который прошли ранее другие члены Восточной Европы.

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ПДЧ был основан в апреле 1999 года на Вашингтонском саммите Альянса, чтобы помочь странам, которые стремятся стать членом НАТО, в подготовке. Он охватывает политические, экономические, оборонные, ресурсные, безопасностные и правовые аспекты.

Ранее Столтенберг заявлял, что страны-участницы НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе подадут четкий сигнал о том, что будущее Украины в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого алгоритма относительно своего членства.

До этого в Politico сообщало, что западные союзники пока не готовы дать Украине гарантии безопасности, о которых она просит, и их позиции расходятся.

Также сообщалось, что среди стран-участниц НАТО разгорелась дискуссия, которая создает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он поддержал более быстрое и более надежное продвижение Украины на пути к членству в Альянсе.