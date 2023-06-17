Байден заявил, что не планирует упрощать вступление Украины в НАТО

17 июня, 18:34
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен упрощать процедуру вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает CNN.

Когда Байдена в субботу, 17 июня, спросили, упростит ли он процедуру вступления в НАТО для Украины, он категорически ответил «нет».

«Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь упрощать», — сказал он.

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Байден отметил, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы о «безопасности этой системы».

«Она [Украина] не коррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО? Я думаю, что она будет. Я думаю, что она может. Но это не происходит автоматически», — сказал он.

Ранее американские СМИ сообщали, что Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству, чтобы присоединиться к Альянсу.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Российская агрессия Джо Байден Альянс

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