Польша прокомментировала открытие Керченского моста

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В Польше назвали открытие Керченского моста очевидным нарушением международного права

В Польше назвали открытие Керченского моста очевидным нарушением международного права

Министерство иностранных дел Польши заявило, что строительство "так называемого крымского моста" без согласия украинской стороны и вопреки позиции Генеральной Ассамблеи ООН - это очередное очевидное нарушение международного права.

Об этом говорится в ответе польского внешнеполитического ведомства на запрос Укринформа.

В МИД Польши считают, что действия России затрудняют мирное решение конфликта, которое будет учитывать интересы Украины.

"Эти действия также противоречат многократным заверениям со стороны представителей российской администрации о том, что они стремятся мирного решения конфликта с Украиной", - говорится также в заявлении.

Ранее сообщалось, что открытие Керченского моста раскритиковали Канада, НАТО, Великобритания, Евросоюз и Госдеп США.

Напомним, 15 мая в оккупированном Крыму открыли автомобильную часть Керченского моста. Мероприятие возглавил президент страны-агрессора Владимир Путин.

В МИД Украины заявили, что ни одна рекламная картинка с открытия Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации полуострова Россией.

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