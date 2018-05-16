Великобритания об открытии Крымского моста: Пример безрассудного поведения России

В правительстве Великобритании назвали открытие Крымского моста примером безрассудного поведения России.
Министр по делам Европы Алан Дункан напомнил, что Крым является частью Украины, а его аннексия Россией является нарушением международного права.
"Открытие этого моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и еще один пример безрассудного поведения России. Мы продолжаем сотрудничать с партнерами, в том числе путем поддержания пакета санкций за аннексию", - заявил министр.
15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крыму.
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Запуск моста состоялся на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открывается одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону.
Разрешенная скорость движения - 90 км/ч.
Стоимость строительства составила 6,9 млрд. руб. Пропускная способность перехода - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.
Движение поездов откроется позже - в 2019 году.
Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
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