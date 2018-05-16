НАТО об открытии Крымского моста: Демонстрирует еще одно нарушение суверенитета Украины

В НАТО осудили открытие Крымского моста, назвав его демонстрацией еще одного нарушения суверенитета Украины.

"НАТО осуждает строительство и частичное открытие Россией моста через Керченский пролив между Россией и Крымом", - цитирует DW представителя Североатлантического альянса Пьера Казале.

Спикер подчеркнул, что Крым является частью Украины, и этот мост "демонстрирует еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, включая нарушением прав судоходства в ее территориальных водах".

15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крыму.

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Запуск моста состоялся на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открывается одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону.

Разрешенная скорость движения - 90 км/ч.

Стоимость строительства составила 6,9 млрд. руб. Пропускная способность перехода - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.

Движение поездов откроется позже - в 2019 году.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.

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