Принудительная изоляция полуострова. Канада раскритиковала открытие Крымского моста

Канада расценивает открытие Крымского моста Россией как посягательство на суверенитет Украины, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, пишет Укринформ.

"Канада осуждает возведение и частичное открытие моста через Керченский пролив", - сказала она.

Фриланд подчеркнула, что мост является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией.

Она добавила, что целью строительства моста является укрепление незаконной аннексии полуострова и его принудительная изоляция от остальной Украины.

Напомним, 15 мая в оккупированном Крыму открыли автомобильную часть Керченского моста. Мероприятие возглавил президент страны-агрессора Владимир Путин.

Представитель Евросоюза заявил, что строительство Керченского моста в оккупированный Россией Крым является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Госдепе США заявили, что открытие автомобильного движения из России в оккупированный Крым негативно скажется на жизни полуострова.

В МИД Украины заявили, что ни одна рекламная картинка по открытию Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации полуострова РФ.

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