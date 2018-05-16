В Госдепе осудили строительство Крымского моста

В Госдепе отметили, что видели кадры открытия моста при участии Путина

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что руководство страны считает, что открытие автомобильного движения из России в оккупированный Крым негативно скажется на жизни полуострова.

Она сообщила, что Госдеп также видел кадры открытия частичного движения на мосту, передает Интерфакс-Украина.

"Мы видели строительство и открытие моста над проливом. Строительство этот моста определенно негативно отразилось на людях, Крыму. Мост представляет собой не только попытку дальнейшего укрепления России и захвата Крыма, но и создает проблемы для судоходства. Это тема, которую мы внимательно отслеживаем, и она беспокоит нас", - заявила Нойерт.

Ранее представитель Евросоюза заявил, что строительство Керченского моста в оккупированный Россией Крым является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 15 мая в оккупированном Крыму открыли автомобильную часть Керченского моста. Мероприятие возглавил президент страны-агрессора Владимир Путин.