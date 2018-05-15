Закрепляет аннексию. Евросоюз осудил частичное открытие Керченского моста

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Мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря - ЕС

Мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря - ЕС

Строительство Керченского моста в оккупированный Россией Крым является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейского союза в ответ на частичное открытие Керченского моста во вторник, 15 мая.

В ЕС отметили, что Россия построила Керченский мост без согласия Украины.

Целью строительства моста в Брюсселе назвали "дальнейшую принудительную интеграцию незаконно присоединенного полуострова к России и его изоляция от Украины".

Кроме того, мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря, говорится в заявлении.

"Европейский Союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя со стороны России и не признает это нарушение международного права", - подчеркнули в ЕС.

Из-за строительства Керченского моста оккупант установил ограничения параметров для прохождения судов, следующих из Черного в Азовское море и обратно. По оценкам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, в связи с этим ограничения потери экспорта украинского металла только в США составили на уровне 1 млн. тонн ежегодно.

Напомним, 15 мая в оккупированном Крыму открыли автомобильную часть Керченского моста. Мероприятие возглавил президент страны-агрессора Владимир Путин.

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В свою очередь президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина продолжит защищать свои позиции и напомнил, что в том числе в связи со строительством Керченского моста было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины в Арбитражный суд Конвенции ООН по морскому праву.

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