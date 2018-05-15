МИД Украины: Крымский мост построен на бесправии и агрессии, он не сможет устоять

МИД Украины: Крым - это наша территория и мост построен вопреки нашей воле на нашей территории

В МИД Украины заявили, что ни одна рекламная картинка по открытию Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации полуострова РФ.

Об этом в Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Вопрос не в геологии и технологиях - мост, построенный на бесправии, агрессии и преступных деяниях не сможет устоять... Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова. Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым - это наша территория, и мост построен вопреки нашей воле на нашей территории", - написала она.

Ожидается, что автомобильное движение по Крымскому мосту, который соединяет Краснодарский край РФ и оккупированный Крым, запустят утром в среду, 16 мая.

Его длина составляет 19 километров, строительство началось после оккупации Крыма Россией. Итоговая стоимость строительства, согласно контракту, составила 6,9 миллиарда рублей.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.