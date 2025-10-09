В МИД Венгрии заявили, что польский премьер «защищает террористов» после его слов о подрыве Северного потока

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск «защищает террористов», говоря о газопроводе Северный поток . Об этом Сийярто написал в соцсети Х 8 октября.

Он ответил на слова Туска, который написал, что проблема с Северным потоком-2 не в том, что его взорвали, а в том, что его построили.

Сийярто в ответ написал, что Туск делает «приемлемым» подрыв газопровода.

«Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать и считать это оправданным или даже достойным похвалы. Одно ясно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов», — заявил глава МИД Венгрии.

Туск сделал заявление о Северном потоке-2 на фоне задержания в Польше в сентябре украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе в 2022 году. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Его арестовали на 40 суток. 7 октября Дональд Туск заявил, что экстрадиция Журавлева, задержанного по запросу Германии, не отвечает национальным интересам Польши. Против экстрадиции выступил и глава Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценкевич.

8 октября посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не вмешивается в дело Журавлева.

Три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах ночью 26 сентября 2022 года. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.