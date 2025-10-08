Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не вмешивается в дело задержанного украинца Владимира Журавлева , которого Германия подозревает в причастности к подрыву газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2.

В интервью RMF FM он сказал, что в деле Владимира Журавлева. окончательное решение примет польский суд.

По его словам, единственными, кто должен стыдиться в вопросе Северного потока, являются те, кто решил его построить.

«В наших интересах защищать нашего гражданина, и все зависит от верховенства права. Мы не вмешиваемся, это судебное дело. Мы можем только показывать, как защищаться», — отметил Боднар.

Посол добавил, что украинские консулы остаются в контакте с арестованным мужчиной.

30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

6 октября Варшавский суд продлил на 40 дней арест украинца. Перед зданием суда собрались протестующие, которые требовали не экстрадировать мужчину в Германию.

Юридическая фирма, которая защищает мужчину в суде, также собирала подписи в его поддержку. Представители защиты Журавлева говорили, что будут ходатайствовать о применении мер, не связанных с содержанием под стражей, в частности, залога.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.

Взрывы на Северных потоках — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.