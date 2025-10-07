«Не в наших интересах». Туск отверг планы об экстрадиции украинца, которого подозревают в подрыве Северных потоков

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция гражданина Украины Владимира Журавлева, задержанного по запросу Германии по делу взрывов на газопроводах Северный поток , не отвечает национальным интересам Польши.

Как сообщает Polsat News, Туск отметил, что окончательное решение о судьбе задержанного будет принимать суд. В то же время, по его словам, польское правительство имеет четкую позицию по этому вопросу.

Реклама

«В интересах Польши, безусловно, не является обвинение или выдача этого гражданина другому государству. Решение будет принимать суд», — заявил польский премьер.

По словам Туска, «его роль заключается не в том, чтобы выяснять, почему гражданин Украины снова приехал в Польшу, несмотря на то, что он знал о выдаче европейского ордера на арест». В то же время он отметил, что позиция Польши не изменилась.

«Проблема для Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в том, что Северный поток-2 был взорван, а в том, что его построили. Россия за деньги некоторых европейских стран, немецких компаний и голландских компаний построила Северный поток-2 вопреки важнейшим интересам всей Европы», — подчеркнул политик.

Варшавский суд 6 октября продлил на 40 дней арест украинца Владимира Журавлева, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к взрывам на газопроводах Северный поток.

6 октября перед зданием суда в Польше, где рассматривали дело Владимира Журавлева, собрались протестующие. Они требовали не экстрадировать мужчину в Германию.

Юридическая фирма, защищающая украинца в суде, также собирала подписи в его поддержку. По словам его адвоката, уже собрали более 2000 подписей.

Ранее представители защиты мужчины говорили, что будут ходатайствовать о применении мер, не связанных с содержанием под стражей, в частности, залога.

Инфографика: NV

30 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше задержали украинца Владимира Ж., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Правоохранители задержали мужчину в Прушкуве. Его доставили на допрос в окружную прокуратуру в Варшаве. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.