Жена украинца, подозреваемого по делу Северных потоков, рассказала о его задержании

Юлиана З., жена украинца Владимира З., которого подозревают в причастности к подрыву Северных потоков , отрицает обвинения против мужа. Она рассказала, что его задержали, когда тот собирался на работу.

Об этом Юлиана рассказала в беседе с Radio Zet, сообщает Onet.

По ее словам, в день задержания супруга дети собирались в школу, а он сам — на работу. В один момент в квартиру вошла полиция. Она отметила, что семья «совсем не знала, какие у них права и обязанности».

Она подчеркнула, что Владимир не сопротивлялся правоохранителям, только попросил взять куртку, а затем его вывели из дома в наручниках.

Обвинения против мужа Юлиана отвергает, уверяя, что в момент подрыва Северных потоков в Германии они были вместе в Польше. Ездил ли Владимир в Украину, женщина не помнит, но говорит, что знала бы, если бы ее муж был причастен к диверсии.

«Мы с мужем очень близки, и я бы сразу поняла, если бы что-то такое произошло. Я уверена, что муж этого не делал, он все время был со мной», — говорит она.

Покидать Польшу семья не хочет, как говорит Юлиана, их дети «очень любят эту страну и связывают с ней свое будущее».

По данным Radio Zet, Владимир З. ранее служил в украинской армии, где занимался бухгалтерией. Его жена также подтвердила, что его хобби было подводное плавание.

30 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше задержали украинца Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Правоохранители задержали мужчину в Прушкуве. Его доставили на допрос в окружную прокуратуру в Варшаве.

Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом. Ожидается, что вскоре начнется процедура экстрадиции.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.