В Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в причастности к подрыву Северного потока

В Польше задержали украинца Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток . Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita .

Правоохранители задержали мужчину в Прушкуве. Его доставили на допрос в окружную прокуратуру в Варшаве.

Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом. Ожидается, что вскоре начнется процедура экстрадиции.

Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий заявил, что невозможно выдвинуть обвинения кому-либо, кто участвовал в подрыве Северных потоков, поскольку прибыли, которые получает российский Газпром, используются для финансирования войны в Украине.

Немецкой службы считают, что Владимир З. непосредственно участвовал в подрыве газопровода.

По данным следствия, мужчина, который якобы является инструктором по дайвингу, в сентябре 2022 года приплыл на яхте из немецкого Ростока в Балтийское море, а затем погрузиться под воду и разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.

Взрывы на Северных потоках — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины. Также СМИ сообщали, что один из мужчин, который арендовал яхту, живет в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.